Вашингтон, , 18:28 — REGNUM Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал ситуацию в Белоруссии. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает агентство Reuters.

По словам Трампа, ситуация в Белоруссии просто ужасная. Он подчеркнул, что США внимательно следят за тем, что происходит в Белоруссии.

Стоит отметить, что это первый комментарий Трампа относительно ситуации в Белоруссии.

Напомним, что с 9 августа в Белоруссии не утихают акции протеста против действующего президента Александра Лукашенко, который официально выиграл выборы главы государства. Однако оппозиция результатов выборов не признает и требует отставки Лукашенко. В стране проходят массовые акции протестов и забастовки.