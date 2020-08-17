Минск, , 18:16 — REGNUM Оснований признавать минувшие президентские выборы в Белоруссии недействительными нет, сообщил 17 августа белорусский ЦИК.

Комментируя поступившие требования о пересчёте голосов, авторы заявления ЦИК отметили, что податели претензий не представили таких данных, которые бы свидетельствовали, «что участковыми комиссиями результаты выборов установлены неправильно».

«Не могут служить поводами к удовлетворению жалоб доводы, которые носят по существу предположительный характер, — сказано в заявлении. — При таких обстоятельствах оснований для признания выборов недействительными по участкам для голосования не имеется».

В ЦИК добавили, что пересчёт голосов может быть назначен комиссией только «при выявлении ошибок, несоответствий в протоколах участковых и территориальных комиссий», а также при «иных нарушениях, допущенных в ходе голосования или при подсчете голосов».

«Сведений о таких нарушения в обращениях не указано», — заявили в белорусском ЦИК.

Напомним, согласно данным белорусского ЦИК, на выборах 9 августа победил действующий президент страны Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов. Явка составила 84,28%.

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