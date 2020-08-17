Москва, , 18:00 — REGNUM Белорусское общество абсолютно не готово к насильственным решениям, но президент Белоруссии Александр Лукашенко дает понять, что устранить его можно только насильственным образом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 августа заявил социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Но это очень опасная игра — балансировать на грани насилия, — сказал Лукашенко. — Это в конечном счете может стать причиной гражданской войны, которую у Лукашенко выиграть нет никаких шансов. Поэтому Лукашенко собирается тянуть время, надеясь, что ему дадут поправить полгода или год, и за это время он как-то разрулит ситуацию в своих интересах. Но я думаю, что ему не дадут. Причем не протестующие, а значительная часть его собственного аппарата. Рано или поздно его все-таки заставят уйти его собственные люди».

Как пояснил Кагарлицкий, Лукашенко становится токсичен прежде всего для своих сторонников и союзников.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил, что режим президента Белоруссии Александра Лукашенко надоел белорусам «до смерти». Также отметим, что ранее Лукашенко сказал, что пока его не убьют, других выборов в Белоруссии не будет.

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