Киев, , 18:04 — REGNUM Правительство Украины запретило паломникам-хасидам посещать страну, в частности город Умань в Черкасской области, в этом году.

Соответствующее решение 17 августа поддержала государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает корреспондент ИА REGNUM.

Поясняя принятое решение, глава МВД Украины Арсен Аваков напомнил, что последние недели фиксируется рост вспышек заболевания короновирусом среди населения.

«Эпидемиологическая ситуация в стране и мире не позволяет организовывать и проводить массовые мероприятия, тем более с участием иностранцев», — заявил министр.

ИА REGNUM напоминает, что в Умани похоронен основатель Брацлавского хасидизма цадик Нахман. В сентябре на празднование иудейского Нового года в город приезжают 20−30 тыс. хасидов.

После продолжительных дискуссий правительство Украины в этом году разрешило въезд 5−10 тыс. хасидов, но местные власти категорически не согласились с такой позицией Киева.

Ранее сегодня мэр Умани заявил, что готов на самые радикальные меры, чтобы не допустить такого варианта развития событий.