Донецк, , 17:58 — REGNUM Квадракоптер был пущен в сторону Донбасса с украинской территории, тем самым нарушен режим запрета применения беспилотных летательных аппаратов, сообщает 17 августа Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Отмечается, что квадракоптер ВСУ, двигавшийся из населённого пункта Талаковка к селу Коминтерново (ДНР), был замечен в 14:55 мск на высоте 150 м. Цель, с которой был запущен аппарат, не известна.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинская сторона за сутки 16 августа четыре раза нарушила режим дополнительных мер контроля перемирия на линии соприкосновения в ДНР.

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