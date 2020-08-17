Москва, 17 августа 2020, 17:56 — REGNUM Режиму президента Белоруссии Александра Лукашенко в первоначальном виде точно не удастся сохраниться, считает социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 17 августа корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил, что пока Запад создавал в Белоруссии прозападных политиков, власти РФ последовательно не мешали президенту Белоруссии Александру Лукашенко «давить все пророссийское, что было в Белоруссии».
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