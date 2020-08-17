Москва, , 17:56 — REGNUM Режиму президента Белоруссии Александра Лукашенко в первоначальном виде точно не удастся сохраниться, считает социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 17 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«Очень странно, что Лукашенко не желает понять, что его уход был бы наилучшим решением и для него, и для его сторонников, и для Белоруссии, — сказал социолог. — Даже исходя из чисто корыстных соображений. В сложившейся ситуации, когда он не только проиграл информационно, политически и утратил безоговорочную поддержку силовых структур. Он их переэксплуатировал, подставил и начал втягивать армию. А этого в условиях внутреннего противостояния делать категорически нельзя. Поэтому я думаю, что хотя бунтовать они и не будут, но они затаили некоторую обиду. А Лукашенко висит в воздухе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил, что пока Запад создавал в Белоруссии прозападных политиков, власти РФ последовательно не мешали президенту Белоруссии Александру Лукашенко «давить все пророссийское, что было в Белоруссии».

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