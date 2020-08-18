Скопье, , 03:43 — REGNUM Прошло уже больше месяца с проведения парламентских выборов в Северной Македонии, однако, несмотря на то, что парламент уже сформирован, новое правительство страны до сих пор не сформировано. Мандат на формирование правительства был 13 августа передан бывшему премьер-министру и главе Социал-демократического союза Македонии Зорану Заеву. Политик до сих пор не заручился поддержкой большинства (61) депутатов в парламенте — его партия получила лишь 46 кресел из 120. Оставшиеся 15 Заев должен будет получить, вступив в коалицию с албанскими партиями. И на этом пути он достиг значительного прогресса — поддержку ещё 15 депутатов ему обеспечит албанский Демократический союз за интеграцию.

17 августа пресс-службы СДСМ и Демократического союза за интеграцию сообщили о том, что в результате интенсивных встреч руководителям двух партий удалось достичь серьезного прогресса в переговорах по практически всем вопросам, которые войдут в состав коалиционного соглашения, и что подготовка соглашения будет завершена на встрече Заева и главы Демократического союза Али Ахмети 18 августа.

Напомним, депутаты от оставшейся в меньшинстве партии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) назвали решение президента Стево Пендаровски о предоставлении Заеву мандата до того, как тот подтвердит наличие у него поддержки большинства депутатов, преждевременным и пристрастным. В ответ президент заявил, что Заев лишится своего мандата, если не получит поддержки хотя бы 61 депутата в течение 20 дней со дня получения или до 2 сентября.

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