Москва, , 17:47 — REGNUM Три разведывательных самолёта США и Британии были перехвачены российским истребителем Су-27 над нейтральной акваторией Чёрного моря, сообщает 17 августа Национальный центр управления обороной РФ.

Самолёт-разведчик RC-135 ВВС США U.S. Air Force

Перехват был проведен днём 17 августа истребителем Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа.

«Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США и самолет-разведчик R-1 «Сентинел» ВВС Великобритании», — уточняют российские военные.

После того как американские и британский самолёты-разведчики поменяли курс и ушли от границ России, истребитель Су-27 вернулся на базу.

«Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения Государственной границы Российской Федерации самолетами США и Великобритании не допущено», — сообщает Национальный центр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 17 августа российский истребитель Су-27СМ осуществил аналогичный «перехват» самолета-разведчика RC-135 ВВС США над Балтийским морем.

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