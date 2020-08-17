Вильнюс, , 17:31 — REGNUM Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии выступают за организацию «отвечающих демократическим стандартам» новых президентских выборов в Белоруссии, сообщает 17 августа официальный сайт президента Литвы.

Уточняется, что президент Литвы Гитанас Науседа провел видеовстречу с коллегами из Латвии, Эстонии и Польши Эгилсом Левитсом, Керсти Кальюлайд и Анджеем Дудой.

Было отмечено, что «в минувшие выходные белорусский режим ужесточил риторику в отношении ЕС и НАТО».

Но это обстоятельство, отмечают в Литве, не меняет ни стремления, ни призыва четырёх президентов организовать в Белоруссии «форум национального примирения».

Напомним, ранее президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии предложили свое посредничество в переговорах властей и оппозиции Белоруссии, а также призвали белорусские власти отказаться от использования силы и освободить всех заключенных.

Стоит отметить, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее выехала из страны на территорию Литвы и уже оттуда обращается к своим сторонникам.

Читайте ранее в этом сюжете: Кардинальное изменение ситуации: Киев объяснил отзыв посла в Белоруссии

Читайте развитие сюжета: ЦИК Белоруссии не видит оснований признавать выборы недействительными