Киев, , 17:33 — REGNUM Скорее всего, местные выборы на Украине всё-таки состоятся в срок, но для власти ситуация с их возможным переносом априори выгодная, заявил в своем комментарии 17 августа украинский политолог Николай Спиридонов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня главный санврач Украины Виктора Ляшко допустил возможную отмене местных выборов из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, если 50% территории будет в т.н. «красной зоне», то это будет основанием для власти, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов.

«Получается, что если рейтинг будет высоким — можно проводить выборы. Если нет — в любой момент есть возможность сорвать стоп-кран», — заявил Спиридонов.

Эксперт сравнил ситуацию с боксерским поединком, где один из спортсменов может в любой момент его остановить и перенести.

«Очевидно, что это даёт заметное преимущество. Так как рейтинг «Слуг народа» в большинстве крупных городов оставляет желать много лучшего, то их мозговые центры будут рассматривать самые разные варианты возможных действий. В том числе — срыв выборов и электронное голосование», — резюмировал политолог.