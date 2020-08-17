Минск, , 17:26 — REGNUM Следующее заседание Совета министров Белоруссии состоится завтра, 18 августа, сообщили 17 августа в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии продолжаются беспорядки, организованные несогласной с итогами президентских выборов (9 августа) оппозицией.

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Вопрос о том, что «Лукашенко должен уйти», активно обсуждается на международном уровне.

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