Приштина, , 03:43 — REGNUM Премьер-министр Косово Авдулла Хоти 16 августа выступил с требованием о немедленном прекращении строительных работ на трассе R108, которые частично затрагивают особую охраняемую зону Манастир, на территории которой находятся сербские святыни.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик отметил крайнюю важность данной трассы, связывающей Косово и Черногорию, для местных жителей и заявил о готовности рассмотреть все возможности для завершения строительных работ без ущерба для сербских сакральных объектов.

Глава муниципалитета Дечан Башким Рамосай ранее заявлял, что ни за какие деньги не готов прекратить строительство трассы. Тем не менее Хоти, сознавая, что его решение не будет положительно воспринято его соплеменниками, пошел навстречу требованию президента Сербии Александра Вучича о немедленном прекращении строительства.

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