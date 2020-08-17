Москва, , 17:22 — REGNUM Режим президента Белоруссии Александра Лукашенко надоел белорусам «до смерти», считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 17 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«Белорусский режим сейчас выглядит предельно слабо. Я бы сказал, ничтожно. Он пытается пыжиться, но не может нормально организовать коммуникацию с активной частью общества. Да и с неактивной тоже. Более того, режим надоел самим белорусам до смерти. И объяснить им, что реальная альтернатива на два порядка хуже, уже невозможно, — сказал Делягин. — Белоруссия вступает в фазу самоубийства. Но при этом запас прочности есть. Годик они проживут. Не очень хорошо, но сейчас Лукашенко, скорее всего, устоит. Лукашенко ведет себя, как Янукович на завершающем этапе. Он удержится некоторое время, но, не имея возможности предъявить никаких перспектив, никакого образа будущего, он обречен».

Как подчеркнул Делягин, если режим Лукашенко удержится, то «это будет просто продление агонии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что новые президентские выборы пройдут в Белоруссии после принятия новой конституции страны.

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