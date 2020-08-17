Киев, , 17:22 — REGNUM В курортном поселке Хорлы Херсонской области Украины прекратили трансляцию российских телеканалов в одном из заведений общественного питания.

Об этом сообщила 17 августа пресс-служба национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, передает корреспондент ИА REGNUM.

В сообщении отмечается, что к представителю национального совета в Херсонской области Сергею Мовчану поступила жалоба о ретрансляции в указанном заведении телеканалов «РТР-Планета», «Россия-1», «НТВ-Мир», «ТНТ».

"Эта информация подтвердилась во время выезда на место происшествия. После проведения разъяснительной беседы с руководством учреждения ретрансляция этих телеканалов была прекращена», — говорится в сообщении.

О каких-либо санкциях в отношении владельцев заведения ничего не сообщается.

Напомним, что трансляция значительной части российских каналов на Украине была запрещена еще в 2014 г.