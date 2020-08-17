Краснодар, , 17:21 — REGNUM Депутаты Государственной думы, представляющие интересы Краснодарского края, отчитались о доходах за 2019 год и имуществе. Данные опубликованы на сейте Государственной думы.

Так, Светлана Бассараб («Единая Россия») отчиталась о годовом доходе в 5,5 млн рублей, супруг депутата сообщил о 4,01 млн рублей. В собственности депутата — три земельных участка, квартира, доля в нежилых помещениях и доля в резервуаре запаса воды. Автомобиля у депутата нет. Супруг Светланы Бессараб владеет тремя земельными участками, жилым домом, долей в квартире и долей в резервуаре запаса воды. Также он владелец автомобиля Hyndai Tucson 2.0 GLS, парусным судном «ПМЯ Крейсерский швертбот «РОСС» (общая долевая собственность, ½), парусным судном «Швертбот» и автоприцепом МЗСА 817 708.

Депутат Наталья Боева («Единая Россия») заработала 6,5 миллиона рублей, супруг отчитался о доходе в 2,6 миллиона рублей. В собственности депутата — квартира, супруг владеет земельным участком и жилым домом, ездит на Hyundai Tucson.

Алексей Воевода («Единая Россия») отчитался по итогам 2019 года о доходе в 9,5 млн рублей. В собственности его земельный участок для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения, нежилое помещение и хозяйственный блок, а также два автомобиля — Nissan Qashqai 20 и Toyota Land Kruzer Prado 150.

Иван Демченко («Единая Россия») показал в декларации 6,9 млн рублей, доход его супруги составил 284 тысячи рублей. В собственности депутата — шесть садовых земельных участка, три участка для сельскохозяйственного назначения, один земельный участок под рыболовецкий стан, два участка для ведения личного подсобного хозяйства, жилой дом, квартира, машиноместо, здание рыболовецкого стана, здание конефермы, а также катер Finsport, три лодки, прицеп к легковому автомобилю МЗСА 81 771А. Супруга собственности не имеет

Депутат Владимир Евланов («Единая Россия») отчитался о доходе в 6,3 млн рублей, доход его супруги составил 312 тыс. В собственности депутата — земельный участок для эксплуатации капитального гаража и собственно гараж. Автомобилей у супругов нет.

Алексей Езубов («Единая Россия») отчитался о доходе в 6,2 миллиона, а его супруга заработала более 250 тысяч рублей. В собственности депутата — два приусадебных земельных участка, три жилых дома, квартира и три машиноместа. Ездит депутат на Lexus LS-460. Супруга Езубова владеет пятью земельными участками, также в ее собственности четыре жилых дома, три квартиры, машиноместо, здание кухни с пристройкой, два здания общежития с пристройкой, здание склада с подстанцией и шесть нежилых зданий. Также у супруги депутата в собственности Lexus RX 400, Mercedes Benz E280 4M, Nissan Qashqai 2.0.

Самый большой годовой доход за 2019 год среди кубанских депутатов показал Константин Затулин («Единая Россия») — 15,5 миллионов рублей, его супруга заработала 219 тысяч рублей. В собственности депутата два участка для индивидуального жилищного строительства, две квартиры и творческая мастерская. В собственности супруги — земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Ездит Затулин на Audi A8L.

Наталья Костенко («Единая Россия») заработала в 2019 году 5,4 млн рублей. Собственности депутат не имеет.

Сергей Кривоносов («Единая Россия») по итогам 2019 года показал доход в 5,2 млн рублей. В его собственности квартира и четыре нежилых помещения, а также Mercedes Benz S350 D4 и Mercedes Benz S350 4 MATIC.

Дмитрий Ламейкин («Единая Россия») в 2019 году получил доход в 5,5 млн рублей, супруга заработала 212 тыс. В собственности депутата — доли в жилом доме и земельном участке, а также прицеп для перевозки грузов МЗСА 817 702. У супруги собственности. Судя по декларации, не имеется.

Андрей Луговой (ЛДПР) в 2019 году получил доход в 7,5 миллиона рублей, супруга заработала 9,5 млн составил 9.5 миллионов. В собственности депутата — земельный участок для индивидуального жилищного строительства, два жилых дома, квартира, машиноместо, при этом машины у него нет. Супруга владеет земельным участком, двум жилыми домами квартирой и бассейном, а также автомобилями Infiniti FX37 и Mercedes-Benz S 560 4Matic.

Юрий Напсо (ЛДПР) отчитался о доходе в 5,4 миллионах рублей, его супруга заработала более 12 млн рублей. Машины депутата нет, зато он владеет шестью нежилыми помещениями. В том числе лодочными ангарами, также в собственности слип. Супруга владеет земельным участком, несколькими нежилыми зданиями, несколькими АЗС. Также у нее в собственности мотолодка «Princercaft-Vogve 27SE» и прицеп к легковому автомобилю.

Николай Осадчий (КПРФ) сообщил о доходе в 5,7 млн рублей, в его собственности доля в квартире. Доход жены составил 412 тыс. рублей, она владеет двумя квартирами, гаражным боксом и автомобилем Toyota RAV-4

Дмитрий Пирог («Единая Россия») в 2019 году заработал 9,3 млн рублей. В его собственности — две квартиры. У супруги и детей ни собственности, ни дохода в 2019 году не было.

Владимир Синяговский («Единая Россия») отчитался о доходе в 7,5 млн рублей, супруга — 4,7 млн рублей. В собственности депутата три земельных участка, два жилых дома и две квартиры, супруга владеет двумя нежилыми помещениями и земельным участком. Депутат также владеет автомобилем ГАЗ69 (универсал), катером и моторной лодкой.

Алексей Ткачев («Единая Россия») заработал в 2019 году 5 млн рублей, супруга — 6,4 млн. В собственности депутата два земельных участка, жилой дом и квартира, в собственности супруги — несколько земельных участка, два гаража и два склада. Депутат ездит на Land Rover Range Rover, супруга на Mercedes Benz GL 350.

Николай Харитонов (КПРФ) сообщил о доходе в сумме более 6 млн рублей. В собственности депутата земельный участок, дом, две квартиры, гараж и HONDA CR-V, а также УАЗ 31 519.