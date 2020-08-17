Вашингтон, , 17:10 — REGNUM Голосование по почте сделает президентские выборы в США нечестными, сообщил 17 августа американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News.

Дональд Трамп

По словам Трампа, все понимают, что голосование по почте даёт удобную возможность к подтасовкам.

Трамп «Потому что нельзя рассылать 16 миллионов бюллетеней, и кто знает, кто их получит».

По его словам, «вмешательство» России и Китая, о котором всё время идут разговоры, несущественно по сравнению с возможностью подтасовать результаты из-за доступа к бюллетеням.

Трамп «Они будут у почтовых служащих, люди будут брать их пачками».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп неоднократно заявлял своё несогласие с идеей провести голосование по выборам президента США по почте.

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