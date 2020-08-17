Волгоград, , 17:12 — REGNUM Депутаты Государственной думы от Волгоградской области отчитались о доходах за 2019 год. Данные деклараций опубликованы на сайте нижней палаты Федерального собрания, сообщает 17 августа корреспондент ИА REGNUM.

Депутат-единоросс Ирина Гусева, первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам, заработала 5,388 млн рублей. У политика в собственности есть квартира и кроссовер Range Rover Velar.

Анна Кувычко («Единая Россия», член комитета по вопросам семьи, женщин и детей) задекларировала 11,976 млн рублей и кроссовер Infiniti QX70. У одного из трёх несовершеннолетних детей депутата в собственности есть квартира площадью 149,40 кв. м.

Первый заместитель председателя комитета по аграрным вопросам единоросс Владимир Плотников получил 6,670 млн рублей. Он собственник земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, жилого дома, квартиры, гаража, гараж-бокса, бани, летней кухни, веранды и сарая.

Татьяна Цыбизова («Единая Россия», член комитета по охране здоровья) владеет земельным участком и жилым домом, её доход составил 5,687 млн рублей.

Депутат Глеб Хор («Единая Россия», Пензенская область, Тамбовская область, Волгоградская область, Саратовская область) отчитался о 33,069 млн рублей дохода. В собственности первого заместителя председателя комитета по бюджету и налогам, члена комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности дачный участок, три квартиры и машиноместо.

Представитель ЛДПР Игорь Торощин (Волгоградская область, Астраханская область, Свердловская область — Асбестовский одномандатный избирательный округ №172, Свердловская область — Березовский одномандатный избирательный округ №170) заработал 22,708 млн рублей. Член комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель председателя комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации владеет кроссовером Lexus NX200.

Единоросс Анатолий Петров (Волгоградская область, Тамбовская область, Саратовская область, Пензенская область, член комитета по охране здоровья) получил 6,233 млн рублей. Личная недвижимость зарегистрирована на супругу депутата (два земельных участка и жилой дом).

Евгений Москвичев («Единая Россия», Саратовская область, Волгоградская область, Пензенская область, Тамбовская область) показал 5,755 млн рублей дохода. У председателя комитета по транспорту и строительству есть земельный участок, два жилых дома и снегоход.

Представитель КПРФ Николай Арефьев (Астраханская область, Республика Калмыкия, Волгоградская область) владеет одной квартирой. Первый заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, заместитель председателя комиссии по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства, член комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации задекларировал 5,711 млн рублей.

Нина Черняева («Единая Россия», Тамбовская область, Волгоградская область, Саратовская область, Пензенская область, член комитета по охране здоровья заработала 5,664 млн рублей. В собственности у депутата земельный участок, жилой дом и Mercedes-benz GLK 300 4MATIC.

Доход единоросса Ивана Фирюлина (Саратовская область, Пензенская область, Волгоградская область, Тамбовская область) составил 5,601 млн рублей. Член комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока владеет земельным участком для ведения личного подсобного хозяйства, жилым домом и легковым автомобилем ВАЗ 2107.

В собственности Тамары Фроловой («Единая Россия», Пензенская область, Тамбовская область, Саратовская область, Волгоградская область) одна квартира, а заработок члена комитета по охране здоровья — 5,629 млн рублей.

Татьяна Касаева («Единая Россия», Волгоградская область, Тамбовская область, Саратовская область, Пензенская область) получила 5,594 млн рублей, депутат имеет земельный участок для индивидуального жилищного строительства и жилой дом.

Единоросс Александр Носов (Пензенская область, Волгоградская область, Тамбовская область, Саратовская область) владеет земельным участком и жилым домом, член комитета по бюджету и налогам заработал 5,408 млн рублей.

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