Киев, , 17:06 — REGNUM Официальный Киев вызывает посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима на консультации «для оценки перспектив белорусско-украинских отношений и выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов».

Соответствующее решение 17 августа принял глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кулеба заявил, что передача задержанных «вагнеровцов» в Россию, несмотря на наличие всех правовых и моральных оснований передать их Украине, «подорвала доверие между нашими странами и нанесла тяжелый удар двусторонним отношениям».

Кроме того, отметил глава украинской дипломатии, уже после этого Александр Лукашенко неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах. Также «качественно новые угрозы» как для личной безопасности граждан, так и региональной безопасности в целом вытекают из официальных сообщений о возможном активном привлечении России и ОДКБ к урегулированию ситуации, заявил Кулеба.

По его словам, совокупность указанных фактов и действий, а также развитие событий в Белоруссии «кардинально меняет ситуацию» в белорусско-украинских отношениях.

«Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Беларусью и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска», — говорится в заявлении министра.

В завершение Кулеба заявил, что вызов посла на консультации «никоим образом не повлияет на способность Украины защищать права и законные интересы своих граждан на территории Беларуси».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня в МИД Украины заявили, что сейчас «обрабатываются все возможные опции» по реагированию на события в Белоруссии.