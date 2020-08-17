Минск, , 17:02 — REGNUM Новые президентские выборы пройдут в Белоруссии после принятия новой конституции страны, заявил 17 августа белорусский президент Александр Лукашенко.

Об этом он сообщил в ходе встречи с работниками МЗКТ, производящего как гражданскую, так и военную продукцию.

По словам белорусского президента, новая конституция будет принята по итогам референдума.

При этом Лукашенко подчеркнул, что решения такого уровня не должны приниматься под каким-либо давлением.

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