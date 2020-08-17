Киев, , 17:01 — REGNUM Власти Украины отозвали своего посла из Белоруссии для консультаций. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам Кулебы, он принял решение вызвал посла Украины Игоря Кизима из Белоруссии на консультации в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в «новой реальности».

«Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Белоруссией и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска», — заявил Кулеба.