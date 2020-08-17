Владимир, , 17:00 — REGNUM Депутаты Государственной думы России от Владимирской области отчитались о доходах, полученных в 2019 году, а также о недвижимости и автомобилях, имеющихся в собственности. Декларации опубликованы на официальном сайте Госдумы РФ.

Григорий Аникеев («Единая Россия»), как уже сообщало ИА REGNUM, стал самым богатым депутатом Госдумы по итогам 2019 года. Его доход составил 2,352 млрд рублей. Ему принадлежат пять земельных участков, четыре дома, два жилых помещения и баня. В собственности депутата находятся три автомобиля, вертолет, две моторные лодки, вездеход и две машины медицинской службы. По доходам Аникеев обошёл своих коллег также в 2018 и 2017 годах.

Владимир Богодухов («Единая Россия») представляет в Госдуме Рязанскую, Воронежскую, Липецкую и Владимирскую области. Он в 2019 году заработал 7,9 млн рублей, его супруга — 602 тысячи рублей. В собственности у супругов находится квартира. Супруге депутата принадлежат также земельный участок, жилой дом и гараж с погребом.

Депутат ЛДПР Максим Зайцев (Ставропольский край, Москва, Владимирская область) задекларировал доход в 6 млн 927 тыс. 26 рублей. Недвижимости и автомобилей у него нет, квартира находится в безвозмездном пользовании.

Депутат «Единой России» Алексей Гордеев (Владимирская, Воронежская, Липецкая, Рязанская области) задекларировал доход в 17,2 млн рублей. Его супруга в 2019 году заработала 4,4 млн рублей. Недвижимости у Гордеева нет. Владеет он автомобилями АЗЛК Москвич М-403 и ГАЗ М-20 Победа. У супруги депутата в собственности имеются три земельных участка общей площадью 21 тыс. квадратных метров, квартира и два машиноместа.

Доход Игоря Игошина («Единая Россия») за 2019 год составил 4 млн 819 тыс. 495 рублей. В декларации указано, что у него нет ни собственной недвижимости, ни автомобилей. Одна квартира находится у него в безвозмездном пользовании, другая представляется ему на срок действия депутатских полномочий.

Михаил Гулевский («Единая Россия»), представляющий Рязанскую, Липецкую, Воронежскую и Владимирскую области, в 2019 году заработал 6,6 млн рублей, его жена — более 500 тысяч рублей. В собственности депутата есть квартира, гараж и подземная стоянка, у его супруги — земельный участок и жилой дом. Ездит депутат на Audi A6.

Депутат КПРФ Олег Лебедев (Владимирская, Тульская, Рязанская области) заработал 5 млн 267 тыс. 644 рубля, его супруга — 438 тыс. 624 рубля. Депутату принадлежит доля квартиры, еще две квартиры находятся в безвозмездном пользовании. Его супруге принадлежит квартира и автомобиль Subaru Impreza XV.

Депутат «ЕР» Андрей Макаров (Рязанская, Липецкая, Воронежская, Владимирская области) в 2019 году заработал 5,475 млн рублей. Ему принадлежит квартира и автомобиль Lexus LS 460.

Евгений Ревенко, депутат «Единой России», (Рязанская, Липецкая, Воронежская, Владимирская области) в 2019 году заработал 5,3 млн рублей, его супруга — 3,6 млн рублей. У депутата и его супруги в собственности числится по одной квартире. Депутат владеет автомобилем Land Rover Range Rover, его супруга — Land Rover Range Rover Evoque.

Депутат «ЕР» Татьяна Сапрыкина (Рязанская, Липецкая, Воронежская, Владимирская области) задекларировала доход в 5 млн 449 тыс. 327 рублей, её супруг в 2019 году ничего не заработал. В собственности у депутата есть квартира и гараж. Автомобиля у Сапрыкиной нет, а у её супруга две машины — Volvo 850 и Toyota Camry.

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