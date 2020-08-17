Москва, , 17:20 — REGNUM НАТО и западные спецслужбы внимательно следят за массовыми протестами в Белоруссии. Об этом 17 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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Причем больше всего их интересует вопрос того, как поведёт себя руководство белорусской армии в случае политической нестабильности в стране.

«В штаб-квартирах НАТО и целого ряда ведущих западных спецслужб в конце прошлой недели проводились ситуационные анализы, где анализировалось поведение белорусской армии в ситуации, если наступил глубокий политический кризис. Как будет вести себя высший белорусский генералитет». — сказал Коротченко.

По его словам, спецслужбы ряда стран уже подготовили справки с глубоким психологическим анализом и особенностями высшего генералитета белорусских вооружённых сил, где также приведены их политические симпатии.

«Уже идёт большая подготовительная работа. Лукашенко всегда идет на 2−3 хода позади своих политических оппонентов. В этом главная проблема — он потерял контроль за ходом событий. Он выглядит догоняющим паровоз, который ушёл вперед», — заявил Коротченко.

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