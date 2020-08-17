Москва, 17 августа 2020, 16:42 — REGNUM Над Балтийским морем российский истребитель Су-27СМ вынудил самолет-разведчик ВВС США отвернуть от российских границ, сообщает 17 августа Национальный центр управления обороной РФ.
Уточняется, что 17 августа российские системы РЛС засекли над международными водами Балтийского моря воздушную цель, идущую к границе России. В воздух был поднят истребитель Су-27СМ из дежурных сил Балтийского флота.
Воздушная цель была опознана как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США.
«После разворота американского самолета-разведчика от государственной границы России российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами», — указано в сообщении Национального центра.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа ракетные береговые комплексы Балтфлота начали плановые учения по отработке ударов по надводным кораблям противника.
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