Ярославль, , 16:41 — REGNUM Депутат Государственной Думы РФ Анатолий Грешневиков обратился в УМВД России по Ярославской области с просьбой проверить наличие иностранного гражданства у кандидата в депутаты ГД РФ на довыборах по 194 округу Андрея Коваленко.

Андрей Коваленко Фото с официальной страницы в Facebook

Согласно части 7 статьи 4 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от 22.02.2014 N 20-ФЗ, гражданин, имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства не имеет права быть избранным депутатом Государственной Думы РФ.

«Прошу провести проверку по факту нарушения данной нормы законодательства зарегистрированным кандидатом Коваленко А.Н., выдвинутым Партией «Единая Россия» для участия в дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, но одномандатному избирательному округу №194 (Ярославская область)», — говорится в заявлении Грешневикова, написанного на имя начальника УМВД России по Ярославской области Андрея Липилина.

Известный хоккеист Андрей Коваленко, ныне претендующий на право стать депутатом российского парламента, в течение десяти лет выступал за клубы Национальной хоккейной лиги: «Квебек Нордикс» (1992—1995), «Колорадо Эвеланш» (1995—1996), «Монреаль Канадиенс» (1995—1996), «Эдмонтон Ойлерз» (1996—1999), «Филадельфия Флайерз» (1998—1999), «Каролина Харрикейнз» (1998—2000) и «Бостон Брюинз» (2000—2001).

Известно, что Коваленко женат на русской эмигрантке. Их брак был зарегистрирован в Канаде. Первая жена и трое детей от первого брака также проживают в Монреале.

Дополнительные выборы депутата Государственной Думы по 194 округу состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года.