Вашингтон, , 16:38 — REGNUM Американские военные не причастны к авиаудару по блокпосту ВС Сирии в провинции Хасеке, сообщили 17 августа в Пентагоне.

Авиаудар U.S. Marine Corps

Как заявили в штабе американского контингента, проводящего операцию «Непоколебимая решимость» в Сирии и в Ираке, военные вместе с курдами («Силы демократической Сирии») проводили совместное патрулирование.

В ходе этой операции они приблизились к блокпосту Сирийской арабской армии в районе города Эль-Камышлы (провинция Хасеке, Сирия), отмечается в сообщении Пентагона.

После того как военные Сирийской арабской армии прошли через блокпост, курдско-американский патруль «попал под обстрел из стрелкового оружия от лиц, находящихся поблизости от контрольно-пропускного пункта».

И уже в ответ на этот обстрел курдско-американские войска «открыли ответный огонь в целях самообороны». Никто из военных США или курсдких сил не пострадал.

«Коалиция не наносила авиаударов», — сообщается в заявлении.

После этого, как отмечается, патруль коалиции вернулся на базу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, двое сирийских военных были ранены и один погиб в результате атаки беспилотника в районе Эль-Камышлы. По данным сирийской стороны, атаку осуществили американские военные.

Читайте ранее в этом сюжете: Сирийский военнослужащий погиб после атаки беспилотника США