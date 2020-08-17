Москва, , 16:41 — REGNUM В общении с народом президент Белоруссии использует устаревшие аргументы. Об этом 17 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его мнению, протестующим гражданам и рабочим, устраивающим забастовки, не интересны предостережения о том, как может ухудшиться их жизнь в случае политической нестабильности в стране.

«Так называемые хозяйственные аргументы, которые Лукашенко адресует людям: «Подумайте, что будет, заводы будут разрушены». Эти хозяйственный доводы уже не срабатывают в новой политической реальности. Сейчас, в данной ситуации, это никому не нужно. Нынешние руководители Белоруссии не понимают, что поезд ушел вперед, что нужны другие аргументы, другой стиль общения с народом», — сказал Лукашенко.

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