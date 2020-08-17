Киев, , 16:31 — REGNUM Украинские военные перебросили из Харькова в Мариуполь модернизированные танки для проведения их испытаний в боевых условиях, сообщает 17 августа Управление Народной милиции ДНР со ссылкой на данные разведки.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Речь идёт о не менее чем двух танках Т-64, прошедших модернизацию в Харьковском конструкторском бюро.

«В настоящее время бронетехника укрыта на территории промышленных боксов в районе железнодорожной станции «Мариуполь-сортировочный». В дальнейшем техника будет перемещена в складские боксы на западной окраине Сартаны», — указано в сообщении УНМ ДНР.

По данным разведки, эти танки переброшены в Донбасс для проведения в боевых условиях испытаний модернизированного вооружения и приборов управления огнём. Ранее эти танки прошли тестирование на территории Чугуевского полигона в Харьковской области.

Как сообщало ИА REGNUM, размещение тяжелой военной техники, в число которой входят и танки, у линии соприкосновения в Донбассе нарушает условия контроля и усиления перемирия, ранее согласованных Контактной группой и вступивших в силу в конце июля 2020 года.

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