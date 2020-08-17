Донецк, , 16:27 — REGNUM Экстремистская организация «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявила о наборе бывших и действующих украинских силовиков со знанием белорусского языка, сообщили 17 августа в пресс-службе Народной милиции ДНР.

«В закрытых группах филиалов «Нацкорпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в регионах Украины рассылаются сообщения с предложением работы для бывших и действующих военнослужащих ВСУ. К претендентам предъявляются требования: возраст 25−35 лет, наличие боевого опыта, место рождения и длительное проживание в северных областях Украины либо свободное владение белорусским языком», — рассказали в пресс-службе, сославшись на данные разведки.

В Народной милиции отметили, что разведка пока не выяснила, какие задачи будут выполнять вербуемые националистами боевики, известно только, что это связано с риском для жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский собрал силовиков и представителей спецслужб на закрытое совещание, на котором обсуждались риски для Украины, связанные с возможной дестабилизацией ситуации в Белоруссии.

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