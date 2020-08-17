Донецк, 17 августа 2020, 16:27 — REGNUM Экстремистская организация «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявила о наборе бывших и действующих украинских силовиков со знанием белорусского языка, сообщили 17 августа в пресс-службе Народной милиции ДНР.
В Народной милиции отметили, что разведка пока не выяснила, какие задачи будут выполнять вербуемые националистами боевики, известно только, что это связано с риском для жизни.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский собрал силовиков и представителей спецслужб на закрытое совещание, на котором обсуждались риски для Украины, связанные с возможной дестабилизацией ситуации в Белоруссии.
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