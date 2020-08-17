Донецк, , 16:20 — REGNUM О четырёх нарушениях со стороны Украины дополнительных мер контроля перемирия за минувшие сутки сообщает 17 августа Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Так, в районе поселка Шумы на позициях ВСУ были зафиксированы инженерные работы. Кроме того, аналогичные действия дважды за сутки 16 августа проводились украинскими формированиями в районе поселка Зайцево.

Помимо этого, СЦКК сообщил о детонации минного поля после возгорания травы около села Лебединское рядом с Мариуполем. Обстрелов со стороны украинских формирований на линии разграничения в ДНР не зафиксировано.

Напомним, за сутки 15 августа ВСУ в ДНР дважды нарушили условия допмер контроля перемирия.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ дважды за сутки нарушили перемирие – ДНР