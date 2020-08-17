Москва, , 16:20 — REGNUM Расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» Балтийского флота проводят плановые учения по отработке ударов по надводным кораблям противника, сообщил 17 августа журналистам официальный представитель Балтфлота Роман Мартов.

По его информации, в ходе этих учений расчеты проведут тренировки по маскировке боевой техники, по организации охранения подразделений как на марше, так и в позиционных районах, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов.

«В ходе тренировки расчеты комплексов «Бастион» и «Бал» в соответствии с полученными целеуказаниями осуществляют электронные пуски противокорабельных ракет по надводным целям условного противника и скрытно меняют позиции», — сообщил Роман Мартов.

«Помимо выполнения учебных задач, ракетчики Балтийского флота несут постоянное боевое дежурство по охране и обороне морских границ и побережья Калининградской области», — добавил представитель Балтфлота.

Справка: береговой ракетный комплекс «Бастион» предназначен для поражения сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс» надводных кораблей различных классов и типов, судов десантных соединений, морских конвоев, авианосных ударных групп, одиночных кораблей и наземных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия противника.

Береговой ракетный комплекс «Бал» предназначен для обороны территориальных вод, военно-морских баз, прибрежных объектов и обороны побережья. Комплексы «Бал» применяют противокорабельные ракеты Х-35 различного типа с дальностью поражения целей от 120 до 260 км.

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