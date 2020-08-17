Брянск, , 16:17 — REGNUM Доходы восьми депутатов Государственной думы от Брянской области опубликованы на сайте Госдумы РФ. Самым успешным оказался представитель ЛДПР Борис Пайкин, сообщает 17 августа корреспондент ИА REGNUM.

Председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, заместитель председателя комиссии по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства Борис Пайкин заработал 132,867 млн рублей. У политика в собственности есть два земельных участка и дачный дом.

Валентина Миронова, член комитета по вопросам семьи, женщин и детей задекларировала, 5,585 млн рублей. Единоросс владеет квартирой.

Среди депутатов региональных групп лидером стал Вадим Деньгин (ЛДПР, Брянская область, Тульская область, Калужская область). Член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, заместитель председателя комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России получил 20,002 млн рублей. У депутата в собственности нет недвижимости, его супруга владеет земельным участком, жилым домом и минивеном Hyundai Grand Starex.

Николай Валуев («Единая Россия», Брянская область, Калужская область, Смоленская область, Тульская область), первый заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды, за 2019 год заработал 13,235 млн рублей. Он обладатель гаража, мотовездехода, снегоболотохода, снегохода, катера, лодки, лодочного мотора и трёх автоприцепов. У супруги бывшего профессионального боксёра в собственности есть по два земельных участка, жилых дома и квартиры, нежилое помещение, внедорожник Toyota Land Cruiser 200 и бортовой прицеп. Её доход составил 9,897 млн рублей.

Николай Петрунин («Единая Россия», Смоленская область, Калужская область, Тульская область, Брянская область) владеет земельным участком и квартирой, заработал 7,760 млн рублей. Супруга заместителя председателя комитета по энергетике задекларировала 10,297 млн рублей.

Член комитета по культуре Наталия Пилюс («Единая Россия», Калужская область, Брянская область, Тульская область, Смоленская область) получила 6,506 млн рублей, в собственности депутата находятся две квартиры.

Валентин Суббот, («Единая Россия», Калужская область, Брянская область, Тульская область, Смоленская область) член комитета по аграрным вопросам задекларировал 5,501 млн рублей, огородный участок, дачу и пикап Volkswagen Amarok.

Самый скромный доход оказался у Артёма Турова («Единая Россия», Смоленская область, Калужская область, Брянская область, Тульская область) — 5,306 млн рублей. Член комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками владеет одной квартирой.