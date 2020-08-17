Москва, , 16:13 — REGNUM Против президента Белоруссии Александра Лукашенко стали выходить простые граждане, а не проплаченные оппозиционеры. Об этом 17 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Я не согласен с тем, что воскресные митинги были проплачены. Нет. Проплачивали вначале, когда надо было раскачивать ситуацию», — сказал Коротченко.

Таким образом, по его мнению, ситуация с протестом в Белоруссии необратимо изменилась — протестующие выходят на улицы не ради беспорядков и не за деньги, а потому, что они хотят перемен в стране.

«Поезд ушел, ситуация уже принципиально другая, чем она и опасна для Лукашенко», — заявил Коротченко.

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