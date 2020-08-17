Новосибирск, , 16:04 — REGNUM Сенатор от Законодательного собрания Новосибирской области Владимир Лаптев за 2019 год заработал 5,43 млн рублей. Для сравнения, в 2018 году его доход составил 4,8 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Лаптеву принадлежит ½ доля в жилом доме (368 кв.м.), земельный участок под гараж и автостоянку, гараж и квартира (54,6 кв.м.). У его несовершеннолетних детей — квартира (28,7 кв. м.), строящийся дом и земельные участки.

Отметим, что новосибирский сенатор Владимир Городецкий за 2019 год заработал более 6,92 млн рублей.

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