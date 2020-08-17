Додома, , 16:01 — REGNUM Верховный совет церкви «Ассамблеи Бога Танзании» (TAG) наградил президента страны Джона Магуфули за борьбу с пандемией коронавируса путем призыва всех представителей нации «довериться воле Божьей». Об этом передает газета Nipashe.

По информации журналистов издания, награду президенту вручит архиепископ Барнабас Мтокамбали во время открытия 13-го заседания верховного совета церкви в Додоме.

Архиепископ подчеркнул, что решение президента о возобновлении экономической деятельности в Танзании отличалось от других стран региона, правительства которых вводили жесткие меры для предотвращения распространения коронавируса, в том числе и полный карантин.

Как передают журналисты, президент восточноафриканской страны призывал жителей молиться об избавлении Танзании от коронавируса, а также в конце июня постановил прекратить публиковать статистику о распространении коронавируса в стране. Затем лидер дважды объявил страну «свободной от пандемии», что вызвало опасения Всемирной организации здравоохранения, отмечают репортеры.

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