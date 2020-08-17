Липецк, , 15:59 — REGNUM Депутаты Государственной думы России от Липецкой области отчитались о доходах, полученных в 2019 году, а также о недвижимости и принадлежащих им транспортных средствах. Декларации опубликованы на официальном сайте Госдумы РФ.

Владимир Богодухов («Единая Россия») представляет в Госдуме Рязанскую, Воронежскую, Липецкую и Владимирскую области. Он в 2019 году заработал 7,9 млн рублей, его супруга — 602 тысячи рублей. В собственности у супругов находится квартира. Супруге депутата принадлежат также земельный участок, жилой дом и гараж с погребом.

Доход Николая Борцова («Единая Россия») в 2019 году составил 706 млн 806 тыс. 423 рубля. Ему принадлежат шесть земельных участков, три жилых дома (один — в общей долевой собственности), квартира, гараж и машиноместо, а также автомобиль Mercedes, трактор БЕЛАРУС-82.1 и автоприцеп МЗСА-817 711. Борцов основал ОАО «Лебедянский» и неоднократно входил в списки самых богатых бизнесменов России.

Депутат «Единой России» Алексей Гордеев (Владимирская, Воронежская, Липецкая, Рязанская области) задекларировал доход в 17, 2 млн рублей. Его супруга в 2019 году заработала 4,4 млн рублей. Недвижимости у Гордеева нет. Владеет он автомобилями АЗЛК Москвич М-403 и ГАЗ М-20 Победа. У супруги депутата в собственности имеются три земельных участка общей площадью 21 тыс. квадратных метров, квартира и два машиноместа.

Михаил Гулевский («Единая Россия»), представляющий Рязанскую, Липецкую, Воронежскую и Владимирскую области, в 2019 году заработал 6,6 млн рублей, его жена — более 500 тысяч рублей. В собственности депутата есть квартира, гараж и подземная стоянка, у его супруги — земельный участок и жилой дом. Ездит депутат на Audi A6.

Сергей Крючек «Справедливая Россия» (Калужская область, Орловская область, Липецкая область) в 2019 году заработал 5 млн 74 тыс. 886 рублей, его супруга — 227 тыс. 167 рублей. Депутату принадлежит часть квартиры на Украине, еще одна квартира находится в безвозмездном пользовании. Депутат владеет двумя легковыми автомобилями Mercedes-Benz. Его супруге принадлежат четыре земельных участка, два жилых дома, две квартиры и участок газопровода.

Депутат «ЕР» Андрей Макаров (Рязанская, Липецкая, Воронежская, Владимирская области) в 2019 году заработал 5,475 млн рублей. Ему принадлежит квартира и автомобиль Lexus LS 460.

Тамара Плетнева (КПРФ) представляет в Госдуме Липецкую, Пензенскую и Тамбовскую области. В 2019 году она заработала 5 млн 853 тыс. 554,5 рубля. В собственности у неё находятся пять земельных участков, два жилых дома, квартира и гараж-бокс.

Евгений Ревенко, депутат «Единой России», (Рязанская, Липецкая, Воронежская, Владимирская области) в 2019 году заработал 5,3 млн рублей, его супруга — 3,6 млн рублей. У депутата и его супруги в собственности чисмлится по одной квартире. Депутат владеет автомобилем Land Rover Range Rover, его супруга — Land Rover Range Rover Evoque.

Депутат «ЕР» Татьяна Сапрыкина (Рязанская, Липецкая, Воронежская, Владимирская области) задекларировала доход в 5 млн 449 тыс. 327 рублей, её супруг в 2019 году ничего не заработал. В собственности у депутата есть квартира и гараж. Автомобиля у Сапрыкиной нет, а у её супруга две машины — Volvo 850 и Toyota Camry.

Михаил Тарасенко («Единая Россия») в 2019 году заработал 5 млн 760 тыс. 478 рублей, его супруга — 722 тыс. 865,84 рубля. Депутату принадлежит садовый участок, жилой дом, часть квартиры и автомобиль Mitsubishi, его супруге — часть квартиры, два машиноместа, автомобиль Volkswagen и автоприцеп.

Депутат от ЛДПР Александр Шерин (Тамбовская, Рязанская, Липецкая области) в 2019 году задекларировал доход в 5 млн 469 тыс. 528,5 рубля. Ему принадлежат два земельных участка (один — в долевой собственности), жилой дом, часть квартиры. Ещё одна квартира у него в наёме на срок депутатских полномочий. Супруга Шерина за год заработала 2 млн 396 тыс. 610 рублей, у неё в собственности — доля земельного участка для многодетных семей и доля квартиры. Такие же доли записаны за тремя детьми депутата.