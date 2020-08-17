Новосибирск, , 15:55 — REGNUM Новосибирский сенатор Владимир Городецкий отчитался о доходах за 2019 год. Сведения опубликованы на сайте Совфеда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

За прошедший год Городецкий заработал более 6,92 млн рублей. Для сравнения, в 2018 году его официальный доход составлял 6,5 млн.

Супруга Владимира Городецкого за 2019 год заработала более 2 млн рублей, в 2018 году — 240 тыс.

У семьи Городецких два дома площадью 510 и 49 кв. м., земельные участки и гараж.

У супруги автомобиль Lexus RX-300.