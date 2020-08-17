Кампала, , 16:00 — REGNUM Представитель Фонда Организации Объединенных Наций по народонаселению (ЮНФПА) Ален Сибеналер обратился к правительству Уганды с просьбой рассмотреть вопрос о возобновлении работы школ. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление Сибеналера на представлении доклада ЮНФПА за 2020 год.

Основное внимание в докладе уделяется искоренению пагубных практик в отношении девочек и женщин в Уганде, включая принудительные браки, калечащие операции на женских половых органах, материнскую смертность и гендерное насилие.

Пандемия привела к обострению ранее существовавших сексуальных надругательств и эксплуатации женщин и девочек, сообщили исследователи.

«Правительству Уганды необходимо рассмотреть стандартные процедуры, которые полностью соответствуют рекомендациям научной целевой группы, но открывать школы, вероятно, следует поэтапно, чтобы у детей была возможность вернуться», — сказал Сибеналер.

Имеются различные сообщения о росте числа принудительных браков, подростковых беременностей и жестокого обращения во время карантина, и если не принять немедленных мер, то можно ожидать более серьезных последствий, добавил он.

Согласно статистическим данным, опубликованным Организацией Объединенных Наций в апреле, около 23,8 миллиона детей в мире могут бросить школу или не иметь доступа к ней в следующем году из-за пандемии.