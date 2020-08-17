Сеул, , 15:52 — REGNUM Уровень поддержки политики южнокорейской оппозиционной Объединённой партии будущего превысил соответствующий показатель правящей Демократической партии Тобуро. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Согласно результатам опроса, проведенного с 10 по 14 августа среди 2515 человек, уровень поддержки политики Демократической партии Тобуро составил 34,8%, что на 0,3% меньше по сравнению результатами опроса, проведенного на прошлой неделе.

С другой стороны, уровень поддержки Объединённой партии будущего вырос на 1,7%, до 36,3%.

Уровень одобрения деятельности оппозиционной партии превышает показатель демократической партии во всех регионах страны, за исключением городов Кванджу и Инчхона, а также провинций Чолладо и Кёнгидо.

Отмечается, что уровень поддержки Демократической партии Тобуро ниже Объединённой партии будущего среди респондентов в возрасте 30−50 лет.

Кроме того, уровень поддержки политики президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина за неделю упал на 0,6%, до 43,3%. Не одобряют деятельность главы государства 52,6% соотечественников, что на 4,1% больше по сравнению с результатами опроса, проведенного на прошлой неделе.