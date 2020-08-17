Минск, , 15:46 — REGNUM В Белоруссии сотрудников правоохранительных органов во время акций протеста специально провоцировали, чтобы раскачать ситуацию. Об этом 17 августа заявил президент республики Александр Лукашенко.

По словам белорусского лидера, силовые действия стали следствием провокаций со стороны отдельных протестующих, а одному из сотрудников «вообще сломали позвоночник».

«На провокации будем отвечать соответствующим образом», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство внутренних дел Белоруссии в своем YouTube-канале показало видео, в котором сотрудники силовых ведомств рассказали о травмах, полученных во время акций протеста.

По словам военнослужащего внутренних войск, ему в лицо попала стеклянная бутылка, он «наклонился вниз, наклонил голову и понял, что сильно течет кровь». В результате мужчина полностью лишился одного зуба.

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