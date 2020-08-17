Минск, 17 августа 2020, 15:42 — REGNUM В нынешней ситуации проведение повторных выборов президента Белоруссии невозможно. Об этом сегодня, 17 августа, на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей заявил действующий глава государства Александр Лукашенко.
Читайте также: Лукашенко прибыл на МЗКТ на вертолете
Лукашенко добавил, что выборы состоялись «по-цивильному». По его словам, они не могут быть фальсифицированы 80%.
Также по теме: Лукашенко прокомментировал забастовки на белорусских заводах
При этом Лукашенко подчеркнул, что на провокации и нарушение общественного порядка будет соответствующий ответ.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа белорусский лидер Александр Лукашенко провёл встречу с коллективом МЗКТ. На завод глава государства прибыл на вертолёте. Общение проходило на территории предприятия, в том время как рядом с проходной собрались бастующие работники. Лукашенко к ним не выходил.