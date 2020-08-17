Минск, , 15:42 — REGNUM В нынешней ситуации проведение повторных выборов президента Белоруссии невозможно. Об этом сегодня, 17 августа, на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей заявил действующий глава государства Александр Лукашенко.

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«Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их (выборов — прим. ИА REGNUM не будет, — подчеркнул белорусский лидер, слова которого приводит пресс-служба главы государства. — Выборы не способствуют нормальной обстановке. Притом море проблем сейчас».

Лукашенко добавил, что выборы состоялись «по-цивильному». По его словам, они не могут быть фальсифицированы 80%.

«Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет», — приводит интернет-портал Tut. by слова Лукашенко.

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«Я не вечный. Но если вы загубите первого президента, вы будете губить, как в соседних странах, всех остальных. Белорусы не должны этого делать», — сказал глава государства, обращаясь к трудовому коллективу завода.

При этом Лукашенко подчеркнул, что на провокации и нарушение общественного порядка будет соответствующий ответ.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа белорусский лидер Александр Лукашенко провёл встречу с коллективом МЗКТ. На завод глава государства прибыл на вертолёте. Общение проходило на территории предприятия, в том время как рядом с проходной собрались бастующие работники. Лукашенко к ним не выходил.