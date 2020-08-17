Москва, , 15:44 — REGNUM Белоруссия может прийти к той же политической ситуации, что и Венесуэла. Об этом 17 августа заявил политолог Олег Матвейчев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

При этом данный расклад станет далеко не самым плохим из всех возможных вариантов развития событий в текущих белорусских реалиях. При этом президент страны Александр Лукашенко до сих пор не осознал, в насколько серьёзной ситуации он оказался.

«Он до сих пор не понимает, что с ним происходит. В лучшем случае он вытянет эту ситуацию на «венесуэльский» вариант. Будет как у Мадуро с Гуайдо, а так все клонится к тому, что все будет гораздо хуже», — заявил Матвейчев.

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