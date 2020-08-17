Пхеньян, , 15:37 — REGNUM Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил Индонезию с 75-й годовщиной независимости, сообщает Sindonews.

Поздравления были адресованы президенту Индонезии Джоко Видодо и народу Индонезии.

«От имени правительства и народа КНДР я передаю свои теплые поздравления вам, а также правительству и народу вашей страны по случаю 75-й годовщины независимости Индонезии», — говорится в заявлении Ким Чен Ына в адрес президента Индонезии.

«После обретения независимости ваша страна добилась большого прогресса в развитии национальной экономики и культуры и построении процветающего общества под славным знаменем суверенитета, независимости и неприсоединения», — отметил глава КНДР.

Между тем премьер-министр Австралии Скотт Моррисон поздравил Джоко Видодо через Twitter. Он выразил уверенность в том, что две страны могут углубить двусторонние отношения.

«Поздравляем Джоко Видодо и индонезийский народ с 75-летием независимости. Как близкие друзья и соседи мы привержены углублению сотрудничества и продвижению общих ценностей в нашем регионе в течение 70 лет официальных дипломатических отношений», — написал премьер-министр Австралии в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Малайзии в Индонезии Зайнал Абидин Бакар пожелал Индонезии счастливого Дня независимости.

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