17 августа 2020 | Время чтения 8 мин

Понедельник, 17 августа, выдался для Александра Лукашенко не просто тяжёлым, но беспрецедентно позорным: рабочие Минского завода колесных тягачей фактически выгнали номинального руководителя Белоруссии. До этого рабочие Минского тракторного завода теми же словами напутствовали премьер-министра Романа Головченко: «Уходи!»

Сергей Артёменко, , 15:57 — REGNUM Александр Лукашенко никогда не испытывал такого унижения от белорусских пролетариев, как сегодня. Он прибыл на Минский завод колёсных тягачей необычным способом — на вертолёте, оправданно опасаясь перекрытия кортежа многотысячными собраниями протестующих. Трудно вспомнить хотя бы один случай, когда главному белорусскому чиновнику приходилось пользоваться таким транспортом для посещения минского предприятия — такого не было даже в «лихие девяностые».

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Всю предыдущую неделю Лукашенко пытался запугать рабочих. Он озвучивал угрозы увольнений при каждом удобном и неудобном случае, рисовал картины апокалиптических последствий забастовок. Он посылал в трудовые коллективы чиновников второго-третьего рангов, чтобы те решили созданную им проблему. Наконец, он сам решился на визит к бастующим, выбрал лучшее из политически худших предприятий и там подвергся обструкции.

МЗКТ — предприятие оборонного комплекса, создававшееся силами всего СССР как уникальное даже по мировым стандартам. Рабочие этого завода не жалуются на зарплаты. Проходя по заводу в августе 2015 года, Лукашенко заявил, что у России нет «ни денег, ни мозгов», чтобы в обозримой перспективе создать нечто подобное и заместить белорусские шасси.

То есть причина, по которой руководителя постсоветской республики подвергли публичному унижению на МЗКТ вовсе не социальная, не экономическая, а политическая. Рабочие не только устроили забастовку, но и вполне ясно дали понять, что готовы жертвовать гораздо большим, чем высокооплачиваемые места.

Лукашенко настолько утратил связь с реальностью, что, даже выступая перед рабочими, стал им угрожать. В ответ ему скандировали: «Позор!».

"Уходи!» — скандировали рабочие.

«Спасибо, отвечаю вам на этот вопрос, — ответил с трибуны Лукашенко. — Можете ещё покричать».

Александр Лукашенко напоминал Михаила Горбачёва накануне разрушения Советского Союза: та же неадекватность, та же напыщенность, та же демагогическая самоуверенность. Очевидно, лидер постсоветской республики уже является политическим трупом, стремительно покрывается соответствующими пятнами. Не помогает ни макияж, ни грозная риторика.

Он пытался сообщить рабочим МЗКТ, что в политике другие законы и дело пролетария — быть субъектом экономических отношений. Он вполне ясно озвучил угрозу расправы, предложив ненасильственный вариант — «с завтрашнего дня или с сегодняшнего ворота открыты».

Новых президентских выборов не будет, заверял Лукашенко. Он обещал поделиться полномочиями через изменение конституции, «но не под давлением и не через улицу». Рабочие явно отказали чиновнику в шансе сохранить лицо.

Накануне, 16 августа, на митинге в Минске он же рисовал сценарий экономической катастрофы, не забыв и о себе: «И помните: загубите — не Лукашенко — загубите первого президента, это будет начало вашего конца! Вы всегда будете, как в Украине, других странах, стоять на коленях и молиться неизвестно на кого».

«Спасибо вам, рабочие! Не отдавайте свои заводы никому, не бросайте рабочие места, ибо потом на них не вернетесь, ничего там не получится, вы никогда не восстановите страну», — читал он по бумажке на митинге около памятника Ленину на переименованной площади.

Судя по всему, 17 августа белорусские рабочие решили не отдавать Лукашенко не только завод, но и всю Белоруссию. Напрасно он стращал, «что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все».

Прогнав с завода незадачливого правителя, рабочие МЗКТ объединились с группами бастующих Минского тракторного завода и Минского автомобильного завода. К ним присоединились рабочие других предприятий. Все они выдвинулись в центр города.

Пролетарской революцией здесь, однако, даже не пахнет. Чтобы это понять, достаточно даже беглого взгляда на ситуацию.

Главная причина народных волнений в Белоруссии — огромная психологическая усталость всех слоёв белорусского общества от бессменного правления авторитарного лидера. Ему долго прощали некомпетентность, хамство, грубые ошибки государственного управления.

«Если бы он нарисовал себе 53% — это бы приняли, таких массовых протестов не было бы», — примерно так звучит расхожее мнение, которое часто можно слышать на улицах Минска.

Славящийся своей интуицией, своим политическим нюхом Лукашенко, которого политологи кулуарно сравнивали с пресловутым «политическим животным», полностью утратил свои выдающиеся способности. Ему бы простили тотальную коррупцию, моральное разложение и многое другое, если бы он не совершил стратегическую ошибку и ряд грубых, одну за другой, тактических.

Широкие массы населения не видят хороших перспектив при Лукашенко, заигравшегося в национализм. Он думал перехватить знамёна у своих прозападных оппонентов, перещеголять их в русофобии и выкормить себе из сосочки пресловутую системную оппозицию. В итоге он выкормил зверя, который сейчас с хрустом съедает и самого Лукашенко, и всю его систему.

Пролетарии, подвергшие обструкции Лукашенко, совершают ту же стратегическую ошибку, что и их товарищи на киевском майдане в 2014 году. Жестокость, явленная тираном, — ничто по сравнению с тем, что ждёт экономику и социальную сферу, культуру и всё остальное при уже скором, неминуемом приходе к власти прозападной националистической оппозиции.

Или в Белоруссии есть некая третья сила? Или у рабочих есть своя повестка, хотя бы тезисы своей программы? Может быть, появились хотя бы пролетарские лидеры?

Даже красного флага нет. Рабочих используют как таран. Их поднимают под бело-красно-белыми флагами националистов, прислуживавших сначала немецкому кайзеру, потом — немецкому фюреру, потом — американскому президенту во время Холодной войны. Дети белорусских рабочих, не задумываясь, скандируют: «Жыве Беларусь!» — точно так же, как дети украинских рабочих сканировали: «Слава Украине!»

Уже сейчас националистическая пресса умиляется, как колонны демонстрантов под символикой русофобов и коллаборационистов идут потоком по Минску, скандируя новую кричалку: «Единый народ, единая страна!» Примерно век назад немецкие манифестанты, в том числе представители интеллигенции, буржуазии и пролетариата, скандировали: «Один народ, одна страна, один фюрер!»

За фюрером дело не станет. Скорее всего, он очень понравится всем тем, из кого десятилетиями вытравливали историческую память. Он быстро станет «своим» для всех тех, кому так долго и методично, со всех сторон навязывали новые политические, исторические, культурные и прочие мифы, формируя новую идентичность белорусов. И основная ответственность за это лежит на самом Лукашенко — вспомнить хотя бы его «не наши войны».

Как и в Киеве, так и в Минске, на плечах рабочих, наивной молодёжи, вечно всем недовольной интеллигенции и мелкой буржуазии на властный олимп взберутся такие персонажи, от которых Белоруссия содрогнётся. Ведь никуда не делись те стукачи, которые требовали от генпрокурора и председателя КГБ увольнений и посадок своих оппонентов — противников преступной «белорусизации» и сторонников объединения с Россией.

Разница между теми, кто сейчас открыто прорывается в белорусские властные коридоры, и теми, кто сейчас в них заседает, на самом деле невелика. У последних даже имеется преимущество — управленческий опыт (плохой или хороший, но практический опыт). Многие из нынешних чиновников, силовиков, пропагандистов и прочих слуг нынешней системы будут востребованы — так было на Украине, и даже в первые годы Советской власти.

Нет никаких оснований считать, что в Белоруссии будет иначе. Просто дубинка переименованного ОМОНа будет махать в угоду новым хозяевам. Прокуроры и судьи будут точно так же или чуть иначе выносить политически мотивированные приговоры. Будет «как в Европе», где латвийские этнократы прямо сейчас репрессировали бывшего высокопоставленного сотрудника МВД Олега Бурака, где литовские этнократы прямо сейчас расправляются над бывшим сотрудником МИД прибалтийской республики Альгирдасом Палецкисом и десятками других литовских антифашистов.

Даже если всё пойдёт по бескровному сценарию и Лукашенко согласится на переходный период передачи власти, назначит новые президентские выборы, то рабочие не смогут воспользоваться ситуацией. У них нет программы, у них нет лидеров, у них нет организации. За короткий промежуток времени они не смогут выдвинуть представителя своих интересов — только определиться с выбором навязанных им кандидатур.

После этого, ссылаясь на «волю народа», будет осуществлена та программа, которую совершенно справедливо возмущённым гражданам Белоруссии полностью не раскрывают. В не таком уж и далёком будущем при новом руководстве республики многие из нынешних демонстрантов скажут то же самое, что и их украинские коллеги: «Мы не за то стояли».

Сейчас уже не важно, как рычит покрывшийся трупными пятнами лев. Совсем не важно, сколько опарышей от него отваливается и сколько пиявок прилипает к энергичному массовому протестному движению. Важно то, что уже сейчас ветер перемен нагоняет в Белоруссию грозовые тучи. Одни утолят жажду — мести, приватизации, тщеславия. Другим придётся наблюдать погибший в паводке урожай, уплывающие в мутном потоке пожитки и нереализованные надежды.

Что касается России, то она не вмешивается в конфликт. Белоруссия для неё — такой же отрезанный ломоть, как и Украина.