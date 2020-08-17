Киев, , 15:10 — REGNUM В голове у Лукашенко Украина уже давно враг, такой же как Польша и страны Прибалтики, заявил в своем комментарии 17 августа украинский политик, депутат Рады предыдущего созыва Александр Черненко.

ИА REGNUM напоминает, что 16 августа на митинге Лукашенкозаявил, что «наша родная Украина» и ее руководство приказывает Минску провести новые выборы. В офисе президента Зеленского в ответ заявили, что это не просто откровенная ложь Лукашенко, а сознательное нагнетание и сознательное провокационное поведение.

«Парадокс ситуации заключается в том, что руководство Украины как раз действительно ни к чему подобному не призывало, и уже который день или молчит, или ограничивается общими фразами (о ситуации в Белоруссии)», — заявил Черненко.

«Польша и страны Балтии четко осудили псевдовыборы в Беларуси и их псевдорезультаты. Так может, не будем разочаровывать «батьку»? Не будем хуже, чем он о нас думает?», — добавил политик.

Он призвал официальный Киев наконец-то «разродиться чем-то конкретным» по поводу ситуации в соседней стране.