Джакарта, , 15:05 — REGNUM Посол Малайзии в Индонезии Зайнал Абидин Бакар пожелал Индонезии счастливого Дня независимости, сообщает Sindonews.

«В этот особый день от имени посольства Малайзии в Джакарте я поздравляю правительство Индонезии и весь народ с 75-летием независимости Республики Индонезия», — заявил посол Малайзии.

«Я молюсь, чтобы Республика Индонезия оставалась безопасной, процветающей и процветающей под руководством Его Превосходительства президента Джоко Видодо. Я уверен, что Республика Индонезия будет и дальше добиваться успехов в любой области. Малайзия и Индонезия — друзья навсегда», — продолжил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, целевая группа по обеспечению безопасности подняла большой красно-белый флаг на границе между Индонезией и Малайзией.

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