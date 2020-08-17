Тбилиси, , 15:06 — REGNUM Грузии необходимо, чтобы правительство страны было сформировано не одной партией, а правящей коалицией. Такое заявление, как передает телеканал «Рустави 2», 17 августа сделал один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Серги Капанадзе.

«Необходимо коалиционное правительство, в котором ни одна отдельная личная и политическая сила не будет иметь единоличного и однопартийного правительства», — сказал Капанадзе журналистам.

По его мнению, ошибочно полагать, что после предстоящих парламентских выборов правящей партией останется «Грузинская мечта» с ее лидером Бидзиной Иванишвили.

Напомним, в Грузии выборы в парламент состоятся 31 октября. Победившая на них партия, если наберет более 40% голосов, сможет формировать свое правительство, не вступая в коалиции с другими партиями.

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