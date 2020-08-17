Минск, , 15:02 — REGNUM Власть в Белоруссии «никогда не падёт», заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе посещения Минского завода колёсных тягачей (МТЗК).

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Они (противники действующей власти) людей отравили соцсетями. И у некоторых сложилось мнение: всё, власти нет, власть пала. Власть никогда не падёт. Вы меня знаете. А с ними мы разберёмся. Просто надо потерпеть», — цитирует его БелТА.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным ЦИК Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко одержал победу на выборах главы республики, набрав более 80% голосов, главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская получила около 10% голосов избирателей.

После выборов в республике начались акции протеста. Рабочие крупнейших белорусских предприятий начали объявлять забастовки, выдвигая политические требования, связанные с проведением новых президентских выборов.

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