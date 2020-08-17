Минск, , 14:59 — REGNUM Продолжение массовых протестов, которые охватили Белоруссию после президентских выборов 9 августа, может привести к потере страны. Такое мнение высказал министр информации республики Игорь Луцкий.

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«Если все так будет, страну потеряем, — заявил в беседе с ТАСС глава ведомства. — Бойцом нужно быть до конца».

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста в Белоруссии начались сразу после оглашения предварительных итогов голосования на выборах президента страны 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов избирателей. Его ближайшая соперница Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10,12% избирателей.

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Несогласные с итогами голосования вышли на улицы. Протесты переросли в массовые беспорядки и столкновения с правоохранителями.

Добавим, что Великобритания не признала результаты президентских выборов, прошедших в Белоруссии. Министр иностранных дел Соединённого Королевства Доминик Рааб заявил, что «мир с ужасом наблюдал насилие, применявшееся властями Белоруссии для подавления мирных протестов, последовавших после этих сфальсифицированных президентских выборов». Глава британского МИД не исключил введения санкций «против тех, кто несёт за это ответственность».

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