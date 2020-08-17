Москва, , 14:51 — REGNUM Вопрос со строительством третьего моста через Каму является очень важной историей для Перми, и пока никто из предыдущих губернаторов региона не мог её решить. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев, комментируя итоги встречи президента РФ Владимира Путина с врио губернатора Пермского края Дмитрием Махониным.

«Важно, что Махонин взялся за решение проблем, которые в Пермском крае не решались давно, и назрели. Во-первых, это третий мост через Каму: это очень важная история, и пока этот вопрос ещё никто не смог решить, и вот Махонин за это дело взялся», — сказал Гусев.

Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин поддержал идею со строительством здания Пермской художественной галереи: «Для Перми это также очень важная культурная тема».