Додома, , 14:54 — REGNUM Глава церкви «Ассамблеи Бога Танзании» (TAG) призвал к прозрачности при подсчете голосов, а также оглашении результатов предстоящих в октябре 2020 года всеобщих выборов, как это было сделано в ходе референдумов внутри политических партий страны. Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на заявление архиепископа TAG Барнабаса Мтокамбали во время заседания верховного совета церкви в Додоме.

Выступая на встрече, которую посетил президент Танзании Джон Магуфули, архиепископ заявил, что в церкви надеются на то, что выборы пройдут с уважением прав избирателей, а их итогом станет эффективное управление страной.

«Как говорили мудрецы, «облака предвещают дождь», мы стали свидетелями хороших предвестников свободных и справедливых выборов, в особенности в ходе выдвижения кандидатов внутри политических партий, которое было прозрачным и демократичным», — заявил Мтокамбали.

В связи с этим архиепископ призвал президента Магуфули сохранить прозрачность до всеобщих выборов.

«А именно при подсчете голосов и последующим объявлении результатов, следуйте справедливой процедуре, которая была успешно применена в политических партиях, чтобы ни у кого и мысли не было о том, что у проигравших были украдены голоса», — добавил он.

Архиепископ подчеркнул, что гарантия прозрачности на выборах будет способствовать мирным настроениям в обществе и общенациональной сплоченности.

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